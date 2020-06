Aries

(21 de marzo al 20 abril)

Triunfo amoroso para Aries. Sentimientos afectivos, unión de familia, amor, hermandad y tranquilidad. Habrá mucho apoyo para ti. En el trabajo, las cartas son muy buenas, tienes un comienzo de semana excelente.

Tauro

(21 de abril al 20 mayo)

Vas a tomar una buena decisión esta semana: no sé si vas a cortar algo o empezar algo. No seas celoso en el amor. Una persona que te ama con sinceridad no merece tus celos tontos.

Géminis

(21 de mayo al 20 junio)

Tienes un amor lejos de ti. Por dinero, parece que entre tu pareja y tú habrán un enredo.

Cáncer

(21 de junio al 20 julio)

Sales conociendo a alguien más limpio y puro; alguien que te traerá mucho luz en el camino. Quieres sacar un negocio para ayudar a tu familia. Buenas noticias en esta semana.

Leo

(21 de julio al 21 agosto)

Brujería, maldad, cizaña alrededor tuyo. Tendrás una visita inesperada de alguien que quiere, como sea, regalarte algo. Esta semana, tu suerte y tu salud puede caer de un momento a otro.

Virgo

(22 de agosto al 22 setiembre)

Problemas de separación legal, denuncias, sentencia de hijos, paternidad. Cuidado con la violencia. Familias que se rompen por una herencia...

Libra

(23 de setiembre al 22 octubre)

Vas a corregir errores en lo que estudios, trabajo, familia. Si estás con una enamorada, vas a dejar de lado tus celos y establecerás una buena relación.

Escorpio

(23 de octubre al 22 noviembre)

Triunfo de familia, triunfo amoroso. Económicamente estable. Tranquilidad ante las deudas: vas a mejorar.

Sagitario

(23 de noviembre al 20 diciembre)

Te vas a ganar un premio gordo, viene la gloria divina, triunfo, matrimonio, bienestar. Lo mejor de todo para ti.

Capricornio

(21 de diciembre al 19 enero)

Estás reconciliándote con Dios. Formarás un hogar estable en este momento. Se vienen tres días muy buenos para ti.

Acuario

(20 de enero al 18 febrero)

Alguien sale de tu vida. Ten cuidado porque te estás metiendo con alguien que no te va a responder. Alerta con esa persona, no llegarás a un buen puerto.

Piscis

(19 de febrero al 20 marzo)

Nada malo para ti. Esta semana, si eres soltera, tendrás una declaración sentimental. Si tienes pareja: triunfará el amor.