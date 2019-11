Aries

(21 de marzo al 20 abril)

Tratar ciertos temas de su vida con otras personas le hará ver lo equivocado que está. No tema en cambiar ya mismo. Suerte.

Tauro

(21 de abril al 20 mayo)

Los sentimientos extremos hacen que esta relación resulte difícil de sobrellevar. Busque soluciones hoy. Adelante.

Géminis

(21 de mayo al 20 junio)

No es el momento clave, por lo que es normal que algunos de sus planes no prosperen. No se aflija, es cuestión de paciencia.

Cáncer

(21 de junio al 20 julio)

Relaciones apasionadas y satisfactorias prosperarán durante esta etapa. El fuego de la pasión lo alumbrará hoy.

Leo

(21 de julio al 21 agosto)

Su carácter duro le pondrá en lucha contra las condiciones impuestas. Actúe con inteligencia y todo marchará mejor.

Virgo

(22 de agosto al 22 setiembre)

Mostrará su naturaleza emotiva y su pareja no le reconocerá. Muéstrese ante ella tal y cual es. Tranquilidad.

Libra

(23 de setiembre al 22 octubre)

La ayuda familiar es importante para usted, pero frente a un problema no obtendrá todo el apoyo que necesita. No se aflija.

Escorpio

(23 de octubre al 22 noviembre)

De quien menos espera hoy le echará una mano para que pueda solucionar esos problemas que le aquejan desde hace un tiempo.

Sagitario

(23 de noviembre al 20 diciembre)

Necesitará mucha tranquilidad y paz tras una semana cargada de tensiones y estrés. No dude en acudir a un spa. Adelante.

Capricornio

(21 de diciembre al 19 enero)

Hoy puede que aparezcan soluciones que desbloqueen temas que estaban complicados. Finalmente podrá dormir tranquilo.

Acuario

(20 de enero al 18 febrero)

Gracias a su trabajo o su estudio hará amigos estupendos, quienes pasarán a formar parte de su vida por muchos años.

Piscis

(19 de febrero al 20 marzo)

Va a divertirse un montón cuando sus amigos le inviten a una fiesta en la que se encontrará con gente que hace tiempo no veía.