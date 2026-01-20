El número de fallecidos en el accidente de trenes que se descarrilaron el domingo, en el sur de España, se elevó ayer a 40, mientras que de los 152 heridos, 41 siguen hospitalizados.

La tragedia ocurrió cuando un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, compañía española, que tenía como destino Huelva (sur), que también descarriló.

Horror

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del tren de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de cuatro metros.

Equipos técnicos trabajaron ayer desde primeras horas para levantar el amasijo de hierros en que se convirtieron esos vagones, y comprobar si había más víctimas.

De los heridos, 12 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos de hospitales andaluces.

Promesa

“Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta”, afirmó este lunes el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, tras visitar el lugar del accidente.

Se comprometió ante los ciudadanos a informar “con absoluta transparencia y absoluta claridad” sobre los motivos que causaron el descarrilamiento y choque de dos trenes.

De momento, se apunta a un posible problema en las vías o en los trenes, mientras el error humano está casi descartado. Perú difundió los números de emergencia de los consulados generales del Perú en España al servicio de los peruanos.