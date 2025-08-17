El huracán Erin se intensificó rápidamente ayer hasta convertirse en “catastrófico” de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos de 255 kilómetros por hora mientras avanza por el Atlántico con dirección a Puerto Rico.

El ciclón se encontraba en el noreste de Anguila y Puerto Rico, avanzando con una velocidad de 28 kilómetros por hora hacia el oeste.

En la costa este de Estados Unidos, se prevé la llegada de olas potencialmente gigantescas, de hasta 30 metros, y se espera que modifique su trayectoria para ubicarse al noreste de la costa estadounidense la próxima semana.

De acuerdo con la información difundida por Newsweek, se pronostican lluvias intensas, inundaciones repentinas, vientos fuertes y, especialmente, una marejada significativa.

El medio citó al científico Jean-Raymond Bidlot, quien alertó que una ola máxima podría medir 30 metros. Otros especialistas descartan esta posiblidad, pero admiten la formación de olas gigantes mar adentro.

Cancelan vuelos

Una veintena de vuelos entre Puerto Rico y otras islas del Caribe fueron cancelados debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el huracán.