Un alud de hielo, lodo y piedras, producto del desprendimiento de un glaciar a 20 kilómetros al noreste del paso de Rasuwagadhi -en la frontera entre Nepal y China-, arrasó este miércoles con pueblos enteros, represas, puentes y otras infraestructuras, con el saldo preliminar de 160 muertos y 800 desaparecidos.

A las 8:40 de la mañana (9:55 de la noche del martes en Perú), el desprendimiento del glaciar provocó una riada masiva de lodo y sedimentos en el río Lhende.

Treinta y cinco minutos después, la masa del aluvión llegó al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza a Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. La riada llegó también a territorio chino.

Cuerpos

La mayor parte de las víctimas confirmadas se concentra en Nepal, donde el último reporte de la Policía confirmó la recuperación de 157 cadáveres, mientras que las autoridades chinas informaron de tres muertos en el condado tibetano Gyirong.

China reportó 265 desaparecidos y el balance de Nepal suma 384 turistas de los que no se tiene contacto -291 extranjeros y 93 nepalíes- además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de proyectos hidroeléctricos.

Al menos 80 puentes fueron destruidos (35 vehiculares y 45 peatonales) y el alud causó “serios daños” a la hidroeléctrica Langtang Khola, cuya construcción acababa de concluir.

Terremoto

Al inicio se creía que un sismo provocó el desprendimiento del glaciar en el Tibet, pero luego se informó que se trató de un deslizamiento de magnitud 5,2 a 55 kilómetros al noroeste de Kodari.

Nepal movilizó helicópteros del Ejército y de empresas privadas para rescatar a heridos y personas atrapadas. En total, según el último balance, rescataron a 93 personas por tierra y 116 con helicópteros.

Perú expresó su solidaridad con China y Nepal. De momento, no hay información de peruanos muertos o damnificados.