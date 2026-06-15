Seis personas, entre ellas el famoso influencer y youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, murieron ayer cuando dos helicópteros chocaron en vuelo sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Barra da Tijuca, en el oeste de Rio de Janeiro, Brasil.

El deceso de Gaspi, de 23 años y famoso en YouTube por sus entrevistas callejeras, tiene repercusión por ser amigo y acompañante del reconocido influencer español Ibai Llanos.

Visitó al Perú

Con Ibai Llanos, Gaspi visitó Lima (Perú) el 25 de noviembre del año pasado, y juntos recorrieron el Centro Histórico, probaron el clásico pan con chicharrón (ganador del mejor desayuno del mundo) y visitaron en Ventanilla a Koirandoshil, un joven creador de contenido peruano.

Hace poco, Gaspi había ampliado su exposición internacional tras participar en La Velada del Año 5, evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos, donde enfrentó al streamer español Perxitaa.

Dolor de Ibai

“Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”, tuiteó Ibai Llanos.

En el choque de helicópteros también murieron el cantautor estadounidense Oliver Tree Nickell (“Life Goes On” y “Miss You”), el director audiovisual argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, quien iba solo en uno de los aparatos.

Una de las aeronaves cayó sobre un concesionario de autos eléctricos, desde donde se elevó una columna de humo negro.