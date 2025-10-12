Las posibilidades de que la venezolana María Corina Machado ganara el Premio Nobel de la Paz se incrementaron en unas horas de 3,75 % a cerca de 73 %la noche del jueves para el viernes en la plataforma estadounidense de apuestas Polymarket.

Así, muchos apostadores acertaron en el juego y ganaron dinero.

Sin embargo, el Instituto Nobel sospecha que hubo filtración del dato antes del anuncio del premio, porque ningún experto ni medio de comunicación la había mencionado publicamente a Machado entre los favoritos del Nobel horas antes dal anuncio.

“No se ve por lo regular eso en los mercados de apuestas. Es muy sospechoso”, dijo Robert Naess, especialista de datos, citado por la cadena NRK. “El Instituto Nobel examinará si pudo haber filtraciones”, indicó su director, Kristian Berg Harpviken al diario Aftenposten.

FIRME. Machado, perseguida por el régimen de Nicolás Maduro, reiteró que “Venezuela pronto será libre”, y aclaró que “el camino a la paz es la libertad y el camino a la libertad es la fuerza”.

“El régimen nos declaró una guerra que nosotros no queríamos, y con los instrumentos de la ciudadanía y con el apoyo de los genuinos demócratas del mundo la vamos a ganar”, concluyó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó haber recibido la llamada de Machado, quien le dijo que recibió el premio Nobel en su honor y que él realmente lo merecía.

La plataforma Polymarket tiene a Donald Trump Jr. como integrante de su consejo asesor y es uno de los accionistas.