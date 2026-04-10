Si todo sale como se ha planificado, el regreso de Artemis II a la Tierra está programado para este viernes y caerá en el océano Pacífico, frente a California. Con ello se marcará el fin de la misión de 10 días, la primera con humanos a bordo en sobrevolar la Luna luego de medio siglo.

La transmisión de la NASA iniciará a las 5:30 de la tarde (hora de Perú). La separación de módulos de Artemis II está prevista a las 6:33, la entrada a la atmósfera terrestre debe suceder a las 6:53 y el amerizaje (caída en el mar) a las 7:07 de la noche.

Un paracaídas será utilizado para el frenado final, seguido de la extracción de los astronautas mediante helicópteros con equipos de la NASA y la Marina de Estados Unidos.

“La Luna está en nuestros corazones”

El reencuentro entre la humanidad y la Luna después de 53 años quedó inmortalizado por las palabras de Christina Koch, la única mujer en la misión, quien sintetizó el sentido de la exploración.

“Para mí, la Luna representa la historia. Es un testigo silencioso. Todas las personas han mirado la Luna. Vemos la misma Luna, eso es algo muy especial. Es la encarnación de algo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Pero también representa la exploración y la superación”, sostuvo Koch

Según la NASA, el sobrevuelo lunar permitió verificar el comportamiento de la nave Orion en condiciones extremas y, al mismo tiempo, generó un registro inédito de imágenes, sonidos y descripciones que los astronautas aportaron en tiempo real.

El sobrevuelo a la Luna es la antesala de objetivos más ambiciosos, como el regreso a la superficie lunar y la futura llegada a Marte.