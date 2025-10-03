La Policía británica capturó a dos personas relacionadas con el ataque a una sinagoga en Mánchester, en el que hubo dos muertos (más el atacante) y al menos tres heridos, que ha sido declarado atentado terrorista contra judíos en su día sagrado.

Laurence Taylor, jefe de la unidad nacional contra el terrorismo, confirmó los arrestos y reafirmó que el autor también murió por disparos de los agentes. “Creemos conocer su identidad, pero por razones de seguridad, no podemos confirmarla”, afirmó.

Según las investigaciones, un hombre embistió con un automóvil a varias personas congregadas frente a la sinagoga y luego apuñaló a los presentes. Después fue abatido por agentes especializados a disparos.

Israel reclama acabar con los terroristas

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró: “Israel se une al dolor de la comunidad judía del Reino Unido tras el brutal atentado terrorista en Manchester”. “Como advertí en la ONU: la debilidad ante el terrorismo solo trae más terrorismo. Solo la fuerza y ​​la unidad pueden derrotarlo”, añadió.

Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer advirtió que el “odio” contra los judíos está aumentando y que Gran Bretaña debe trabajar para vencerlo.