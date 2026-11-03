Ante la llegada del fenómeno de El Niño, con sequías e inundaciones según la zona del país, Bolivia se encuentra en estado de emergencia y movilizará a policías, militares y personal de entidades del gobierno.

A tal efecto, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de emergencia en Bolivia para enfrentar las intensas sequías e inundaciones asociadas al “Superniño”, el fenómeno climático que este año está causando estragos en varias partes del planeta.

Recursos

La medida permitirá desplegar más recursos económicos y unidades de rescate en puntos críticos.

“Hemos hecho un trabajo enorme para preservar el medio ambiente y que el efecto para este año del ‘Superniño’ sea el mínimo posible”, recalcó en un mensaje a la nación.

Golpes

Paz refirió que “este será un fenómeno que tendrá golpes muy duros en sequía e inundaciones y necesitamos la cooperación de todas las instituciones”.

La sequía afecta a poco más de 78,000 familias de seis de nueve departamentos del país y ha provocado la pérdida de más de 75,000 cabezas de ganado, según el último informe del Viceministerio de Defensa Civil.

En tanto, en la región, El Niño ya golpea con fuerza a las islas Galápagos (Ecuador) con derrumbes e inundaciones, y hay posibilidad de más lluvias.