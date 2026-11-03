El presidente Rodrigo Paz decretó el estado de emergencia en Bolivia por la terrible sequía producto de El Niño.
El presidente Rodrigo Paz decretó el estado de emergencia en Bolivia por la terrible sequía producto de El Niño.

Ante la llegada del fenómeno de El Niño, con sequías e inundaciones según la zona del país, Bolivia se encuentra en estado de emergencia y movilizará a policías, militares y personal de entidades del gobierno.

A tal efecto, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de emergencia en Bolivia para enfrentar las intensas sequías e inundaciones asociadas al “Superniño”, el fenómeno climático que este año está causando estragos en varias partes del planeta.

Recursos

La medida permitirá desplegar más recursos económicos y unidades de rescate en puntos críticos.

“Hemos hecho un trabajo enorme para preservar el medio ambiente y que el efecto para este año del ‘Superniño’ sea el mínimo posible”, recalcó en un mensaje a la nación.

Golpes

Paz refirió que “este será un fenómeno que tendrá golpes muy duros en sequía e inundaciones y necesitamos la cooperación de todas las instituciones”.

La sequía afecta a poco más de 78,000 familias de seis de nueve departamentos del país y ha provocado la pérdida de más de 75,000 cabezas de ganado, según el último informe del Viceministerio de Defensa Civil.

En tanto, en la región, El Niño ya golpea con fuerza a las islas Galápagos (Ecuador) con derrumbes e inundaciones, y hay posibilidad de más lluvias.