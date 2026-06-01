La crisis de abastecimiento de productos básicos en Bolivia se agrava de manera crítica al cumplirse un mes del inicio de los bloqueos de carreteras que, por el reclamo de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, tienen incomunicadas a sus principales regiones.

Las masivas protestas viales generaron un colapso generalizado en la distribución, provocando un agudo desabastecimiento de combustibles, alimentos esenciales y suministros médicos que paraliza la actividad económica.

Bloqueos de vías

Son 89 bloqueos de vías los que mantienen aisladas varias regiones del país, según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La Paz es el departamento más afectado, con más de 20 puntos de corte, seguido por incrementos de bloqueos en Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí, mientras que Santa Cruz registra al menos tres cercos.

Diálogo

El Gobierno espera instalar una mesa de diálogo con obreros, mineros y agricultores que encabezan las protestas, pero no hay fecha para ello porque la Central Obrera Boliviana (COB) aún no acepta conversar.

En esta protesta, Evo Morales tiene una participación tangencial, ya que obreros, campesinos y mineros son quienes liberan las manifestaciones, no los evistas.

Efectos en el Perú

Al respecto, el analista político peruano Rodolfo Sánchez declaró ayer a RPP que la crisis económica y política podría afectar al Perú.

Aunque a corto plazo no se teme una migración masiva al Perú, aseveró que, si el gobierno de Rodrigo Paz apuesta por una respuesta militar, ello podría acabar con las protestas o generar una reacción popular mucho mayor que termine por sacarlo del poder.

Promotores del diálogo con el gobierno de Paz fueron echados de una asamblea de la COB al ser acusados de “traidores”.