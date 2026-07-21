A cadena perpetua y a la confiscación de 15 mil millones de dólares, como se acordó al declararse culpable de múltiples cargos de narcotráfico, se condenó ayer en Nueva York a Ismael “El Mayo” Zambada, líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales internacionales más grandes del mundo.

A través de ese cártel, controló el tráfico de toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo hacia los Estados Unidos.

Socio de “El Chapo”

Zambada, vestido con su uniforme de reo, fue interrogado sobre si comprendía las consecuencias y tenía algo que declarar en el Tribunal Federal del Distrito Este de Brooklyn, bajo la presidencia del juez federal Brian Cogan, quien también encabezó los juicios de los mexicanos Joaquín “El Chapo” Guzmán y Genaro García Luna.

“Acepto la responsabilidad de lo que hice, lo que hice estuvo mal”, exclamó Zambada, el hombre de 76 años de edad que nació en una familia de campesinos y a los 19 años fue introducido al narcotráfico escalando hasta liderar el Cártel de Sinaloa.

Vida

“El Mayo” expresó su deseo de que otros no sigan en la vida del crimen, pues “la violencia debe de acabar en México” y ”nadie gana en este tipo de guerra”.

Se le podría ofrecer un acuerdo para sindicar a criminales, exfuncionarios, políticos, militares y policías en México a cambio de reducir su pena; pero por ahora el juez recomendó al Buro de Prisiones colocarlo en un penal con los servicios médicos para sus condiciones físicas y mentales.

Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue socio del narco Joaquín “El Chapo” Guzmán, tiene 16 hijos de entre 6 y 55 años.