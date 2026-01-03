“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”, informó el gobernante estadounidense.

El mandatario estadounidense señaló también que los bombardeos en Venezuela se realizaron “en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”.

Asimismo, adelantó que ofrecerá más detalles sobre los pormenores de este ataque en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, su club privado en Florida, a las 11 de la mañana (hora estadounidense).

Será enjuiciado en Estados Unidos

Horas antes, el régimen venezolano denunció una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Maduro ha sido arrestado y enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.

“Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto», indicó en X el senador Lee sobre su conversación con Rubio.

El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para “proteger a personal estadounidense de ataques inminentes”, pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.