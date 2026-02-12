Al menos diez personas, entre ellas la atacante, murieron en un tiroteo en una escuela secundaria y una vivienda del pueblo de Tumbler Ridge, al norte de Columbia Británica, en Canadá, mientras las autoridades investigan si hubo cómplices en la incursión armada.

Veinticinco personas lesionadas recibieron atención médica en el hospital local, mientras que otras dos fueron trasladadas por helicóptero debido a la gravedad de sus heridas.

El tiroteo, que se produjo a 1150 kilómetros al noreste de Vancouver, sacudió a una pequeña comunidad poco acostumbrada a hechos de esta naturaleza.

No se descartó la presencia de estudiantes ni de miembros del profesorado entre los fallecidos.

Hechos

Las autoridades canadienses identificaron a Jesse Van Rootselaar, de 18 años, como la responsable del tiroteo ocurrido en la escuela secundaria Tumbler Ridge Secondary School, en la provincia de Columbia Británica, considerado el segundo más mortífero en la historia del país.

De acuerdo con informaciones de una fuente internacional que cita a la Policía, la atacante abrió fuego dentro de la biblioteca del centro educativo, donde murieron una profesora y cinco estudiantes —tres niñas y dos varones— con edades comprendidas entre los 13 y 17 años. Tras el ataque, la joven se disparó, falleciendo en el lugar. El saldo total fue de nueve víctimas mortales.

Las autoridades confirmaron que antes de irrumpir en la escuela, la agresora asesinó a su madre y a su hermanastro en su vivienda, en la comunidad montañosa de Tumbler Ridge. El motivo del ataque aún no ha sido esclarecido y la investigación continúa en curso.

Horror

Seis de las víctimas mortales fueron halladas dentro del recinto escolar y otras dos estaban en una vivienda cercana.

Una persona adicional falleció durante el traslado al hospital, elevando el número total de muertos a diez, incluyendo el autor de los hechos, encontrado muerto en el interior del centro educativo tras infligirse lesiones mortales.

Alertados por alumnos y maestros, que llamaron al servicio de emergencia mientras se escondían en sus aulas, los policías llegaron y tomaron control del colegio.

Dolor

El premier de Columbia Británica, David Eby, se solidarizó con los familiares de las víctimas y toda la población de Tumbler Ridge, una localidad de alrededor de 2400 habitantes que ha quedado devastada tras el mortal tiroteo.

