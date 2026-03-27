Mientras el país se halla convulsionado por el alza en los precios de los combustibles anunciada para hoy, el Gobierno del presidente ultraderechista José Antonio Kast y el Congreso intensificaron su campaña contra los migrantes irregulares, a quienes se restringirá atención pública en salud y educación.

La campaña contra los inmigrantes se viene intensificando, mientras se avizoran problemas para los ciudadanos con el alza de los combustibles.

Colas se forman para comprar combustibles ante el alza desde hoy. El apoyo a Kast bajó de 59 % a 42 % en encuesta.

Beneficios sociales

La Cámara de Diputados aprobó en forma exprés un proyecto de ley que restringe el acceso a beneficios sociales para “ilegales”.

Se impedirá que inmigrantes que entren al país por pasos no habilitados reciban números identificatorios, temporales o permanentes, buscando evitar la regularización de facto a través del acceso a servicios estatales.

Chilenos, primero

Además, el Estado priorizará a chilenos en el acceso a salud y educación, especialmente con recursos limitados, estableciendo una preferencia nacional frente a extranjeros en situación irregular.

Para acceder a beneficios sociales, los extranjeros deberán contar con cédula de identidad vigente y para prestaciones económicas directas se exigirá residencia definitiva.

Venezuela

Además, el Gobierno busca restablecer relaciones con Venezuela para enviarle migrantes.

Al respecto, el director del Servicio Nacional de Migraciones chileno, Frank Sauerbaum, detalló que hay 37,000 personas listas para ser expulsadas del país, de las cuales más de 60 % son venezolanas, pero que no pueden ser enviadas a su país debido a la falta de canales formales.