Cuando Perú negocia comprar aviones que reemplacen a sus Mirage 2000, comprados en los años ochenta, Chile modernizará en Estados Unidos, a fin que estén en óptimas condiciones para combatir, a su flota de cazas F-16, y realizará mejoras a un aeródromo en Arica que podrá usar para fines militares.

El Departamento de Guerra (DoW) de Estados Unidos adjudicó a BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc. un contrato de servicios de ingeniería por un valor máximo de 98′871,411 de dólares que beneficiará a la flota de aviones de combate Lockheed Martin F-16 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y de otros 20 países.

Ingeniería

Según el documento, este acuerdo de entrega y cantidad indefinidas contempla trabajos de ingeniería para mantener la capacidad operativa de los componentes de mantenimiento de suministros del equipo de prueba automática del taller intermedio de aviónica del F-16.

Arica

En tanto, el Ejército de Chile dispuso renovar la pista del estratégico aeródromo El Buitre, en Arica, en la frontera con Perú, que quedará lista para helicópteros de combate.

La pista de aterrizaje de 1200 metros integra la Red de Infraestructura de Soporte Aéreo para Emergencias (civiles y militares).

Chile tiene helicópteros Sikorsky MH-60M Black Hawk, Airbus Helicopters Cougar (AS332F1), Super Puma (AS332L), Bell 412, Bell 206B Jet Ranger III y Airbus AS365 Dauphin. Sirven para misiones de transporte, rescate y combate.

Chile cuenta con 46 cazas F-16 y es la primera potencia aérea del continente, solo tras Estados Unidos y Canadá.