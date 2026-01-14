La negativa del Perú a establecer un “corredor humanitario” para que venezolanos ilegales salgan de Chile para pasar por territorio peruano, se supone hacia su país, se calificó de “fracaso” y “portazo” del presidente José Jerí al mandatario electo chileno, José Antonio Kast.

Medios de la prensa chilena como BioBio y La Tercera hablaron de un “portazo”, al escuchar, de Jerí, la negativa días después de una reunión de alto nivel con Kast en Lima.

Descartado el “corredor” por Perú, el equipo de Kast declaró que “no hay ningún fracaso” porque se seguirá conversando.

Nada con ilegales

“Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes... El problema de nuestro país, que se desencadena con el tema de la inseguridad, es justamente la migración irregular porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país (...) No puedo permitir que haya mayor vulneración de irregulares en nuestro país”, declaró Jerí a CNN.

Políticos peruanos también rechazan el “corredor humanitario”, al temer que venezolanos que salen de Chile se queden en Perú.

Fracaso

El jefe de la bancada PPD-Independientes y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del parlamento de Chile, diputado Raúl Soto, afirmó que Kast “ha generado muchas expectativas (...) e intentado dar muestras de gestiones, pero que no han tenido resultados positivos”.

“El rechazo de Perú a estas iniciativas es una prueba fehaciente de gestiones que no han sido eficaces, y que eventualmente podría significar un fracaso respecto de un compromiso que era importante en la campaña de José Antonio Kast”, acotó.