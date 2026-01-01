La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos ejecutó con drones el ataque que destruyó una instalación portuaria en Venezuela, en la primera operación estadounidense en suelo del país donde busca que Nicolás Maduro deje el poder.

Trump anunció “sorpresas” y podrían ser en los casos de Venezuela, Rusia/Ucrania, Irán/Israel o China/Taiwán.

El ataque, según el diario The New York Times, tuvo como objetivo un remoto muelle-almacén en la costa venezolana que, según funcionarios estadounidenses, habría sido utilizado por la banda criminal “Tren de Aragua” para almacenar drogas y preparar su traslado en embarcaciones.

Personas

Las fuentes, bajo anonimato, indicaron que no había personas en el lugar en el momento del impacto y que no se registraron víctimas mortales.

Según CNN News, las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU brindaron apoyo de inteligencia a la operación. Sin embargo, la coronel Allie Weiskopf, portavoz del Comando de Operaciones Especiales, lo negó.

“Operaciones Especiales no apoyó esta operación para incluir apoyo de inteligencia”, afirmó.

Armamento

El Pentágono ha estacionado varios drones MQ-9 Reaper, equipados con misiles Hellfire, en bases en Puerto Rico, como parte de la campaña de presión; aunque la CIA podría tener drones en territorio venezolano.

En tanto, Estados Unidos continúa reforzando su poder aéreo en el Caribe, con al menos 10 drones MQ-9A Reaper, 11 aeronaves CV-22B Osprey, 10 MC-130J Commando II y 36 cazas desplegados de forma adelantada en Puerto Rico.