Con evidente pesar, muchos sin poder contener las lágrimas, miles de colombianos acudieron ayer al Capitolio Nacional, sede del Congreso de Colombia, en el centro de Bogotá, para despedir en una capilla ardiente al fallecido senador colombiano Miguel Uribe Turbay.

En Colombia lloran por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay y no faltan quienes culpan del asesinato al presidente Gustavo Petro.

Responsabilizan a Petro, de quien Miguel Uribe Turbay era tenaz opositor.

Sepultura

Miguel Uribe Turbay permanecerá hasta hoy en el Congreso, cuando sus restos, luego de un último homenaje de congresistas y allegados a la familia, sean trasladados a la vecina catedral primada, donde se cumplirán las exequias.

La última vez que el recinto del Capitolio fue usado para una velación fue hace poco más de un mes, en otra capilla ardiente de la ex primera dama de la Nación Nydia Quintero Turbay, abuela del senador de 39 años recién fallecido.

Duelo nacional

A la par, ayer, las principales ciudades capitales de Colombia celebraron homenajes póstumos al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes, 65 días después de ser gravemente herido en un atentado a balazos durante un mitin en Bogotá.

Crimen

Políticos reclaman que se identifique a los autores intelectuales y que el caso no quede solo circunscrito a los seis detenidos, entre ellos el sicario de 15 años que disparó tres balazos, dos en la cabeza, al político derechista.

Amenaza

Nota saltante es que ayer, durante una ceremonia policial, el presidente Gustavo Petro pidió guardar un minuto de silencio por la memoria de “Mario Uribe Turbay”, aunque luego corrigió el nombre, Miguel, sin que ello evite críticas en redes sociales, donde muchos lo culpan del crimen.

Gustavo Petro presentará denuncias ante la Corte Suprema contra quienes lo señalan por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.