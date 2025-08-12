Por complicaciones neurológicas derivadas de las heridas sufridas en el atentado a tiros que lo hirió 65 días antes, el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay murió la madrugada de ayer en Bogotá, la capital de Colombia.

Murió a la 1:56 de la madrugada (igual del Perú), en la Fundación Santa Fe, donde Miguel Uribe Turbay estaba hospitalizado.

Colombia está de luto y el país exige dar con todos los autores del crimen, incluidos los autores mediatos o intelectuales.

Linaje político

Nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978–1982) e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en enero de 1991 por el cartel de Medellín, que la tuvo secuestrada seis meses, el político Miguel Uribe Turbay, de 39 años, se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia desde 1914.

Balas letales

El 7 de junio, Miguel Uribe Turbay recibió dos balas en la cabeza y uno en la pierna izquierda que un sicario de 15 años le disparó cuando hablaba en un mitin en un parque del barrio de Modelia, Bogotá.

La Fiscalía tipificó ayer el crimen como magnicidio y señaló que hay seis detenidos, mientras busca al autor intelectual.

Velorio y sepultura

El Congreso montó una capilla ardiente a la que ingresaron allegados al senador del Centro Democrático, mientras hoy ingresará el público y mañana el cuerpo será traslado a la Catedral Primada de Colombia, donde será su funeral.

Dolor de esposa

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico“, escribió en redes sociales su viuda, María Tarazona.

