Durante la extraordinaria escena en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un altercado a gritos con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, se ha visto una escena digna de película que confirma que al estadounidense se le esté viendo como Vito Corleone, personaje de la película “El Padrino”.

Trump advirtió a Zelenski que Ucrania tenía que llegar a un acuerdo con los Estados Unidos o Washington dejaría de apoyarlo y su destino estaría echado ante Rusia. Comparan a Donald Trump con El Padrino al pactar con la mafia de Vladimir Putin para repartirse a Ucrania o destruirla.

“Su gente es muy valiente, pero o hacen un trato o nos vamos, y si nos vamos, lucharán”, dijo Trump en la Casa Blanca en un dramático enfrentamiento verbal. “No creo que vaya a ser bonito, pero lucharán, pero no tienen las cartas” indicó Trump, cuya política exterior es vista como el arte de hacer tratos donde el transaccionalismo tiene prioridad sobre la diplomacia, los tratados y las alianzas.





Ganar o ganar

La forma de hacer tratos de Trump recuerda a muchos a Vito Corleone, el jefe de la mafia en el clásico de Hollywood “El Padrino”, interpretado por Marlon Brando.

La comparación entre Trump y un capo de la mafia se basa en la impresión de que su administración opera bajo una estricta jerarquía en la que se premia la lealtad, se castiga la disidencia y la lealtad personal al jefe pesa más que la lealtad institucional. Su círculo íntimo, que incluye asesores que son ejecutores de su orden mundial, busca mundo en el que la única regla es que Estados Unidos debe salir ganando.





Mismo Vito Corleone

El ex embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea y aliado de Trump, Gordon Sondland, ha dicho que Trump está manejando asuntos globales como Vito Corleone, el capo de la mafia, especialmente usando aranceles para coaccionar a otros países.

Muchos piensan que las soluciones de Trump a los problemas en todo el mundo, su estilo administrativo y la forma en que ejerce el poder ponen de relieve su enfoque mafioso de hacer acuerdos coercitivos: obligar a los palestinos a salir de Gaza, permitir que Putin conserve tierras ucranianas, comprar Groenlandia, Canadá o Panamá, recortar el presupuesto de defensa porque Estados Unidos debería beneficiarse, no proteger, etc.





Donald Trump, el Padrino

El columnista y autor Thomas L. Friedman escribió en un reciente artículo de opinión en The New York Times: “... ¿Estamos siendo dirigidos por un padrino de la mafia, que busca repartirse territorio con Rusia de la misma manera que lo hacen los jefes de las familias criminales?: “Yo me quedo con Groenlandia y tú puedes quedarte con Crimea. Yo me quedo con Panamá y tú puedes quedarte con el petróleo del Ártico. Y nos dividiremos las tierras raras de Ucrania. Es lo justo”.





Estilo mafioso

Friedman dice que un informe del Wall Street Journal sobre la reciente reunión del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en Kiev con Zelenski le recordó a “El Padrino”. Ahí pretendió obligar a firmar a Zelenski un documento para ceder los derechos mineros ucranianos a Estados Unidos por valor de cientos de miles de millones de dólares.

Zelenski echó un vistazo rápido y dijo que lo discutiría con su equipo. Bessent luego acercó el papel a Zelenski. ‘Realmente necesitas firmar esto’, dijo el secretario del Tesoro. Zelenski dijo que le dijeron que ‘la gente en Washington’ se enojaría mucho si no lo hacía.

“El enfoque Don Corleone de Estados Unidos se ha puesto de manifiesto en Ucrania”, escribe The Economist.





