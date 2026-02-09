Cuando Israel presiona a Estados Unidos (EE.UU.) para lanzar un ataque fulminante contra la República Islámica de Irán, esta se halla preparada con un plan de contraataque.

La estrategia iraní implica un impacto integral y asimétrico en varios frentes para agotar sistemáticamente al enemigo, reveló la agencia de noticias Tasnim.

Irán anunció un ataque cinético con lanzamientos masivos de misiles y drones contra las bases militares estadounidenses en la región, apenas ocurra el ataque inicial de EE.UU.

A la vez, Irán lanzará un ataque cibernético a gran escala contra los sistemas de logística, comunicaciones y control militares y de estructuras civiles críticas de EE.UU. e Israel.

Contraataque masivo

En el mar, Irán prevé lanzar un enjambre de pequeños barcos equipados con misiles y torpedos contra los destructores y el portaaviones USS Lincoln.

Además, el cierre del Estrecho de Ormuz provocará un aumento de los precios del petróleo y caos mundial.

Se activará a grupos proxy aliados en Líbano, Yemen, Irak y Siria para crear frentes adicionales.

Victoria

Irán no busca una victoria rápida, sino crear inestabilidad a largo plazo y sobrecargar a EE.UU. en una guerra de recursos larga y agotadora.

Además, Israel advirtió que podría atacar a Irán solo, sin ayuda, para destruir misiles balísticos iraníes.

En ese marco, Jordania, Kuwait, Baréin, Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Irak e Israel -todos aliados de Estados Unidos- desplegaron sistemas antimisiles para una respuesta de Irán luego de que estadounidenses e israelíes se lancen sobre objetivos iraníes.