Los crisis en Cuba se agrava cada día más por la falta de petróleo y en medio de una ola de frío extremo que congela varias cudades.

El régimen comunista suspendió ayer la venta de diésel, dispuso el cierre de algunas oficinas y hoteles, y limitó los servicios públicos, como medidas de emergencia para afrontar el desabastecimiento de petróleo por el bloqueo de Estados Unidos.

Algunos bancos reajustarán sus horarios de atención, mientras actividades culturales como la Feria Internacional del Libro de La Habana se postergaron “hasta nuevo aviso”.

Otras medidas en marcha son el teletrabajo y las clases semipresenciales en colegios y universidades.

Cierran hoteles

Las medidas también han incluido el cierre de algunos hoteles y el traslado de los turistas internacionales a otras instalaciones.

Esta situación afecta principalmente a algunas instalaciones turísticas ubicadas en el balneario de Varadero y de los cayos del norte de la isla.

Mientras tanto, ayer más de la mitad del país se quedó sin energía eléctrica debido a la escasez de petróleo para la generación eléctrica. La isla sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar combustible.

El turismo en Cuba, principal actividad económica, cerró el 2025 con su peor registro de viajeros internacionales (1,8 millones).