Un total de 34 presuntos integrantes de la organización criminal internacional “Los Pulpos”, nacida en territorio peruano, resultaron detenidos durante una operación conjunta de las autoridades de Chile y Perú.

La cifra de arrestados con vínculos con la organización desde 2021 llegó a 50, mientras su líder, Jhonsson Smit Cruz Torres “Jhonsson Pulpo”, se presume que se encuentra en Chile o Bolivia, país donde el grupo delictivo también ha extendido sus acciones.

El subsecretario de la Brigada Contra el Crimen Organizado, Cristián Sepúlveda, explicó que se pudo arrestar no solo a implicados de bajo rango, sino también a líderes, operadores directos y posibles testaferros de la banda.

Accionar

Javier Louit, periodista de Meganoticias, explicó en entrevista con TV Perú que la organización criminal está “haciendo prácticamente lo mismo por lo que se hicieron conocidos en Trujillo”, la ciudad del norte peruano donde nació.

Al tener origen peruano, “Los Pulpos” se aprovecharon de la presencia de comunidades peruanas en varias comunas de Santiago, como Independencia, Recoleta y Estación Central, para replicar su sistema de extorsión, control y violencia sobre comercios locales, en especial restaurantes.

Violencia

Los cupos se exigen bajo amenaza de muerte contra los negocios de peruanos, en la mayoría de casos, a quienes cobran cupos de hasta 20 millones de pesos (78 mil soles) y queman locales si no se les paga.

El operativo llamado “Trujillo” por la Policía y la Fiscalía ocurrió a raíz de una labor de investigación desde 2021.