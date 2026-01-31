La crisis energética, por escasez de combustibles, se agrava cada día más en Cuba y el régimen comunista que encabeza Miguel Díaz-Canel parece tener los días contados.

Según expertos, a la isla solo le quedan entre 15 y 20 días de reservas de petróleo luego de que Estados Unidos anunció con imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

La medida pone bajo presión directa a México (principal proveedor), así como a Venezuela, Rusia e Irán.

“Fascista” llaman a Trump

“Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”, reaccionó el gobernante cubano Díaz-Canel.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum advirtió, que buscará la manera de ayudar a Cuba porque los aranceles anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, podrían “desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando a hospitales, alimentación y otros servicios básicos”.

Cuba necesita 110 mil barrriles de petrólero diario y su producción nacional apenas alcanza los 40 mil barriles.