Ataques de ida y vuelta entre los aliados estadounidenses e israelíes contra Irán seguían hasta hoy, mientras el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, advirtió que si Teherán escala el conflicto y no se rinde se le golpeará con una fuerza nunca antes vista.

Instó a las fuerzas de seguridad de Irán a rendirse o “enfrentar una muerte segura”, a la vez que recalcó que los iraníes tienen una “oportunidad única en generaciones” para “tomar el control de su gobierno” y derrocar al régimen.

Todo sucede cuando a 153 se elevaron los muertos, La mayoría niñas, que dejó el bombardeo israelí contra una escuela en Irán.

Además, un misil iraní impactó en Bet Shemesh, cerca de Jerusalén, Israel. Reportaron nueve muertes israelíes de momento.

Rendición

“Las operaciones de combate continúan con toda su fuerza y así seguirá hasta que logremos nuestras metas. Tenemos objetivos muy claros y contundentes”, aseveró Trump.

Reveló que miles de militares y oficiales iraníes piden rendirse y recibir inmunidad ante la destrucción de la cadena de mando y los golpes a la infraestructura militar iraní.

“Muchos quieren rendirse para salvar sus vidas. Están llamando por miles”, afirmó el presidente.

Muertes

Confirmados tres militares estadounidenses fallecidos y cinco heridos, cuyas muertes prometió “vengar”, Trump reconoció que es “probable” que haya más decesos.

Desmentida la información iraní de que cuatro de sus misiles alcanzaron al portaaviones nuclear USS Lincoln, Trump refirió que la operación contra Irán va “adelantada respecto al cronograma”, tras haber bombardeado más de mil objetivos, y calculó que terminaría en cuatro semanas.

Misiles

Ello a pesar de que Irán continuó con sus lanzamientos de misiles y drones contra las bases estadounidenses en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak,

El ayatolá Alireza Arafi fue designado tercer miembro del consejo interino que liderará Irán.

Arafi reemplaza al asesinado líder supremo, Alí Jamenei, y se encargará de Irán junto al presidente, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei.