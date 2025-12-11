El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que los días de Nicolás Maduro como presidente venezolano “están contados” y, aunque evitó referirse a la estrategia militar que planea llevar a cabo, aseguro su deseo de que “quiero que la gente de Venezuela sea tratada bien”.

En entrevista al medio Político, Trump fue consultado por sus planes en torno a Venezuela, pero indicó que “no hago comentarios al respecto, no puedo hablar de estrategias militares”.

En el programa “La Conversación”, la periodista Dasha Burns le consultó si “pronto podríamos ver a las tropas americanas en el suelo de Venezuela” y el presidente respondió que “no comento sobre eso, no lo diré de una forma u otra”.

Respuesta

“Hoy tenemos una fuerza armada bolivariana en la que nuestro país confía orgulloso”, repicó Maduro.

Además, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, rechazó la mediación que ofreció Panamá, porque en ese país “hacen lo que dice Estados Unidos”.

En conversación telefónica con Nicolás Maduro, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, reiteró su apoyo ante las “provocaciones hostiles” de Estados Unidos. Irán ha enviado asesores militares y, se especula, drones militares para ayudar a Venezuela.

Plan gringo

CNN reveló ayer que la administración Trump está trabajando en planes para el día después en caso de que Maduro sea expulsado del poder, según dos altos funcionarios de la administración y otra fuente familiarizada con las discusiones.

Los planes de Trump se mantienen bajo estricta vigilancia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.