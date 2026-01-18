El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que “es hora de buscar un nuevo gobierno” para Irán al calificar al líder supremo iraní, Alí Jamenei, de ser un “enfermo” que mata a manifestantes.

“Es un enfermo que debería gobernar su país adecuadamente y dejar de matar a gente. Su país es el peor país del mundo para vivir por lo mal que está gobernado”, declaró Trump en respuesta a Jamenei, quien lo acusó de ser “culpable” de los miles de muertos registrados durante la ola de protestas.

“De lo que es culpable como líder es de la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles jamás vistos hasta ahora”, añadió Trump en entrevista con el portal Politico.

Iraní habla de “complot”

“Consideramos al presidente de Estados Unidos culpable de las víctimas, los daños y las acusaciones que ha dirigido a la nación iraní”, expresó Jamenei. Afirmó que las protestas “fueron un complot y el objetivo estadounidenses es devorar a Irán”. Sin embargo, admitió la tremenda crisis económica que atraviesa su país.

Admitió que “varios miles” han muerto en las protestas. Aunque no hay cifras oficiales, organismos de derechos humanos cifran en 3 mil 428 los fallecidos y en 19 mil los detenidos.

Jamenei afirmó que su país “no irá a la guerra”, pero tampoco “perdonará a los criminales nacionales e internacionales”.

El apagón digital (corte de internet) mantiene aislado a Irán y no permite conocer la verdadera dimensión de la violencia.