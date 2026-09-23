El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, advirtió este lunes que utilizará a su contundente fuerza militar en América Latina en defensa de los intereses de su país.

En su discurso ante la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), Trump acusó a México de ser “el epicentro de la violencia de los carteles” y exigió al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a recuperar el control territorial frente a las organizaciones criminales en su territorio.

México

“Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con un territorio controlado por carteles enemigos”, afirmó.

El mandatario sostuvo que México “debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”.

América Latina

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano”, aseguró.

En referencia a los países latinoamericanos, agregó que “si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos”.

Cuba

Además, Trump calificó a Cuba como un “Estado fallido” que caerá.

“Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo”, declaró para indicar que “el comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba”.

Al oírlo, la delegación cubana abandonó la sala.

Amenaza

Al mundo, al iniciar su mensaje, Trump le advirtió que “Estados Unidos ha vuelto y está más fuerte que nunca” en el mundo.

Hizo tal advertencia luego de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó de que el poder “está fuera de control” y llamó a “la vuelta al multilateralismo”.

Trump dijo que la inmigración ilegal no es un derecho humano y que el ilegal es un infractor, no una víctima.