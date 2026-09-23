El empresario Mauricio Diez Canseco anunció la realización del mega evento “Rústica Fest”, que presentará conciertos, gastronomía y diversión para toda la familia en Arena 1 de San Miguel, para el 5 y 6 de diciembre, donde se espera reunir a unas 17 mil personas.

Los artistas a presentarse confirmados son Hermanos Yaipén, Caribeños de Guadalupe y Daylin Curbelo, y se encuentran en conversaciones con Son Tentación, Yahaira Plasencia, Armonía 10, Marisol, Pamela Franco, Daniela Darcourt, Suu Rabanal, Masiel Málaga, entre otros. Además se acondicionarán 50 stands de comidas de las tres regiones del país.

“El próximo 5 y 6 de diciembre abrirá sus puertas ‘Rústica Fest’ para que el público disfrute de la buena gastronomía peruana, danzas y música con las mejores orquestas y artistas del país. Será un espacio familiar donde esperamos convocar a unas 17 mil personas y con un costo accesible”, señaló Mauricio Diez Canseco.

Padres y amigos

La propuesta contempla actividades dirigidas a los niños ya que contará con un área especial donde habrá 16 ponys, que ofrecerán paseos gratuitos para los más pequeños.

“Queremos que sea un espacio familiar, donde puedan disfrutar tanto los adultos como los niños”, resaltó Diez Canseco, quien reapareció junto a sus mellizos y la madre de ellos, la cantante salsera de nacionalidad cubana, Dailyn Curbelo.

“Hermanos Yaipén estrenará en Rústica Fest temas que serán parte de una producción de lujo que contará con importantes colaboraciones cuyos nombres aún no podemos revelar”, anunció su líder Walter Yaipén, quien junto a toda su agrupación se alistan para celebrar a lo grande 26 años de trayectoria.

Por su parte, la cantante salsera Dailyn Curbelo expresó su enorme satisfacción de haber retomado con éxito su trabajo artístico tras haber traído al mundo a sus mellizos Doménico y Valentina hace 1 año y 5 meses, frutos de su relación sentimental con Mauricio Diez Canseco.

Fue propicia la oportunidad para que Mauricio y Dailyn negaran ser nuevamente pareja a pesar de los gestos de afecto de ella hacia él.

“Ella siempre es muy cariñosa conmigo y lo mismo yo, eso lo malinterpretó Aixa (Sosa) y se fue a la Argentina, se molestó, bueno las cosas pasan por algo. Pero el cariño que yo tengo para Dailyn es grande, ella lo es todo porque es la mamá de mis cachorritos, ella está pegada a ellos todo el día, ella es mamá, es mi amiga, es mi cómplice”.