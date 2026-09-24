El presidente del Congreso, el fujimorista Miguel Torres, emplazó a la Cámara de Diputados a debatir en su pleno el pedido “urgente” del Gobierno para que se le deleguen facultades y pueda emitir decretos legislativos.

“En Diputados está detenida la delegación de facultades. Y sí, yo ya me he visto en la necesidad de salir a reclamar porque es un procedimiento urgente. No es cualquier proyecto de ley. Es un procedimiento que el Ejecutivo ha calificado como urgente”, recalcó.

¿Pide todo?

Torres demandó que, al pedido de 66 facultades, “lo lleven al pleno de Diputados, que se discuta, que se vea si es que pasa o no” al Senado.

“Todo grupo que llega al poder busca implementar su plan de gobierno. Implementar el plan de gobierno a través de las ‘tuberías’ del Legislativo es casi imposible. Por eso existe la delegación de facultades. Se han dado en todos los gobiernos, incluso en aquellos en donde nos señalaban de obstruccionistas, incluso en aquellos donde el temor era altísimo, como con Pedro Castillo”, señaló.

En la línea de Martha Chávez, Torres deslizó que el Senado puede dar facultades, dentro de las 66 pedidas, que niegue Diputados.

Cierto

Lo último no es totalmente cierto, ya que, en diciembre de 2021, el Congreso dominado por Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y APP delimitó, modificó y denegó a Pedro Castillo las principales facultades que había solicitado.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, reclamó ayer aprobar las facultades delegadas pues, dijo, “la población no puede esperar más”.