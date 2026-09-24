En la Basílica Catedral de Huancayo, el Ministerio Público restituyó este miércoles los restos mortales de 10 personas, entre ellas tres menores, secuestradas por ronderos con apoyo de miembros del Ejército Peruano en la comunidad de Paccha, región Junín, el 27 de febrero de 1992, y que luego fueron asesinadas.

La matanza ocurrió en pleno gobierno de Alberto Fujimori y en su momento se intentó hacer pasar como obra de terroristas senderistas.

Cuerpos

En emotivo acto público, el Ministerio Público realizó la entrega oficial de los cuerpos de 10 pobladores de la comunidad de Paccha.

La ceremonia se llevó a cabo este miércoles 23 de septiembre en la Basílica Catedral de Huancayo, en la Plaza Constitución. Tras la misa, cada familia recibió a sus seres queridos en un encuentro que marca el cierre de un proceso de indagación y peritajes científicos que se extendió por más de tres décadas.

Matanza

El 27 de febrero de 1992, un grupo de ronderos de los Comités de Autodefensa -con el total respaldo, dirección y coordinación de miembros del Ejército Peruano- detuvieron a diez comuneros de Paccha y los llevaron a pie hacia la zona de Siusa (en la provincia de Concepción).

Los pobladores fueron ejecutados y sus cuerpos ocultados en una profunda falla geológica en el paraje Pachamime / Pachachime.

Entre las diez víctimas, secuestradas y ejecutadas se encontraban tres menores de edad: Ángel Percy Barja Gaspar (14), Gumercindo Graciano Ubaldo Zanabria (16) y Jesús Ángel Zanabria Ubaldo (16).

Condenas

Durante el acto oficial de restitución de los restos óseos a sus familias, los deudos manifestaron públicamente que, tras 34 años de búsqueda de los cuerpos, el siguiente paso indispensable es que las investigaciones concluyan formalmente con una sentencia condenatoria contra los ronderos y militares implicados.