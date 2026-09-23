Tras pasar los meses de verano alimentándose en las alturas de los Alpes en Suiza, las 70 alpacas (lama pacos) de los criadores Toni Luginbühl, Arnold Luginbühl y Uli Lippl descendieron este martes al ser guiadas de madrugada por una pastora para evitar el calor y ser trasladadas a una granja en Aeschi bei Spiez, donde pasarán el invierno.

El traslado se dio en el “alpabzug” o “desalpe”, un festival para trasladar vacas, ovejas y alpacas, estas últimas las más queridas por los lugareños.

Alpacas queridas

Las alpacas se han adaptado con éxito a los Alpes suizos, donde se crían tanto para la producción de lana como para el ecoturismo y actividades recreativas.

Desde hace años, granjeros en cantones como Valais y Berna han incorporado alpacas y llamas en las zonas de montaña.

A diferencia del ganado tradicional, son animales de fácil mantenimiento, ecológicos y consumen poco espacio y alimento.