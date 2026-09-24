¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este jueves 24 de septiembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

Comparta sus inquietudes laborales con gente de su confianza, sabrán cómo ayudarle. No desespere ni desquite su mal humor con la pareja.

TAURO

Encontrará nuevos contactos de trabajo que pueden apuntalar la labor en equipo. Sea paciente con la pareja, tiene problemas y debe apoyarla.

GÉMINIS

Conflictos de pareja. Si cree poder mejorar la situación, hable claro con la pareja, así no quedan resentimientos de por medio. Manos a la obra.

CÁNCER

No permita que le manipulen en el trabajo. Evite las complicaciones manteniendo la línea profesional que siempre ha tenido. Adelante.

LEO

La jornada se volverá a su favor con el paso de las horas. Irán mejorando todas las situaciones y aspectos en general. Escuche siempre a la pareja.

VIRGO

Debe poner con seriedad ese asunto laboral sobre la balanza. Luego podrá recién tomar una decisión más realista y coherente. Suerte.

LIBRA

Algo que parecía terminado en el trabajo sufrirá un retroceso. Le tomará por sorpresa esta decisión porque no la esperaba. Tome medidas ya.

ESCORPIO

Deberá evitar tomar decisiones precipitadas y seguir trabajando con interés. Buena propuesta para una noche romántica con la pareja.

SAGITARIO

La expresión de sus ideas en el trabajo debe ser siempre clara y con buenos argumentos. Así les cerrará el paso a todos sus enemigos. Suerte.

CAPRICORNIO

Es bueno que sepa escuchar la opinión ajena. Pero nadie tiene la última palabra, únicamente usted luego de evaluar la situación. Adelante.

ACUARIO

La expresión franca de sus pensamientos e ideas, fortalecerá la relación de pareja. Es momento de dejar de lado el orgullo y solo amar.

PISCIS

Es posible que tenga que hacer gastos inesperados. Por otro lado, no será el mejor momento para buscar polémica con la pareja. Alerta.