El primer tramo del aumento de la remuneración mínima vital (RMV), que pasará de los actuales S/1130 a S/1230, se aplicará desde octubre o noviembre y se anunciará “a la brevedad posible” por la presidenta Keiko Fujimori.

Se trata de la primera fase, con un incremento de S/100, y es decisión del Gobierno, tras sesión del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), establecer cuándo comienza a pagarse a los trabajadores.

A esperar

Al respecto, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, refirió que empresarios y trabajadores ya expresaron, en sesión del CNT a inicios de septiembre, su acuerdo con llevar el sueldo mínimo hasta S/1300, aunque con la discrepancia sobre el momento de aplicación del incremento.

El primer tramo, que elevará el sueldo mínimo a S/1230, “sería en octubre o noviembre”, manifestó.

El Niño

Respecto a la segunda etapa del aumento, de pasar el sueldo mínimo de S/1230 a S/1300, es decir el incremento de S/70, se evalúa aplicarlo entre enero y junio del próximo año, durante el primer semestre de 2027.

La fecha dependerá, entre otros factores, de la evolución del fenómeno de El Niño y del impacto de este sobre la actividad económica y el empleo, refirió Sheput.

Bono a mypes

El segundo incremento se acompañará de un bono para las micro y pequeñas empresas (mypes), cuyo monto y fecha de entrega se definirán por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El CNT acordó crear una fórmula para actualizar periódicamente el sueldo mínimo, según la productividad y el contexto económico.