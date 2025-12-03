Tras vencer el ultimátum para que deje el poder dado a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los ataques por tierra en Venezuela comenzarán “muy pronto”.

“Vamos a acabar con esos hijos de p...”, exclamó, al señalar que los bombardeos por mar a “narcolanchas” en el mar Caribe, con decenas de ocupantes muertos, serán seguidos de ataques terrestres.

Aseveró que atacar “por tierra es mucho más fácil, (porque) sabemos dónde viven los malos y es lo que vamos a hacer”.

Además, advirtió que no solo Venezuela, sino también Colombia, gobernada por Gustavo Petro, es “susceptible” de ser atacada por tener fábricas de cocaína.

“Colombia tiene fábricas enteras de cocaína, cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no solo Venezuela”, acotó.

Al lado de Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que está autorizado para dar luz verde al ataque sobre Venezuela.

Venció

Medios como Reuters y The Guardian informan que un supuesto ultimátum dado a Nicolás Maduro para que deje el poder ya habría expirado, por lo que los ataques terrestres son inminentes.

Solo la noche del lunes y la madrugada de ayer, al menos 14 aeronaves militares despegaron de la Base Aérea de Nellis en un ejercicio masivo de ataque a Venezuela. Fueron escoltadas por decenas de cazas con los transpondedores apagados para no ser detectados por los radares.

Respuesta

Maduro acusó a Estados Unidos de “terrorismo psicológico” y se plantó ante la pretensión y anuncio de Trump de atacar suelo venezolano.

Maduro advirtió “esclavos, jamás” y que habrá una lucha militar de resistencia contra todo ataque de los Estados Unidos.