Cinco multinacionales petroleras podrán reanudar operaciones en Venezuela sin sanciones, autorizó el gobierno de Estados Unidos, y las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.

También podrán realizar “nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas” para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump anunció, sin dar fecha, que visitará Venezuela, y afirmó que reconoce al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez e insistió en que la mandataria chavista está haciendo un “muy, muy buen trabajo”.

“La relación es sólida”, añadió, sobre Rodríguez, a quien colocó en el poder tras la captura de Nicolás Maduro, ahora preso en Nueva York.

Delcy promete elecciones

Horas antes, Delcy Rodríguez, prometió “elecciones libres y justas” en su país, pero no ofreció ningún tipo de plazo para la celebración de los comicios presidenciales.

Sobre la fecha, afirmó que “estará marcada y decidida por el diálogo político en este país”, pero no se pronunció al ser preguntada si las presidenciales podrían tener lugar en tres años, como ha sugerido el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante su visita a Venezuela en los últimos días.

Más de seis toneladas de medicamentos llegaron ayer a Venezuela desde Estados Unidos como parte de un acuerdo entre ambos países.