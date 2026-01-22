Groenlandia es territorio de Estados Unidos (EE.UU.), que será “imparable” si decide tomarla por las armas, advirtió ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque descartó, por ahora, un ataque militar sobre la isla bajo jurisdicción de Dinamarca.

“Es un territorio vasto, sin infraestructura, entre China, Rusia y EE.UU. No lo necesitamos por las tierras raras, eso no existe, es un lugar inseguro y lo necesitamos por razones de seguridad. Es nuestro territorio, es territorio de EE.UU.”, exclamó desafiante Trump.

“Canadá vive gracias a nosotros”, dijo Trump y criticó al primer ministro Mark Carney por condenar los planes de Estados Unidos.

Amenazante

Durante el foro en Davos, exigió el inmediato inicio de negociaciones para la compra de Groenlandia, a la que calificó de un “pedazo de hielo” para montar un “domo dorado” que proteja a EE.UU. de ataques de Rusia y China.

“Probablemente no vamos a conseguir nada salvo que decida usar fuerza excesiva, en cuyo caso seríamos francamente imparables. Pero no haré eso. (...) Solo pido (...) un pedazo de hielo”, recalcó sobre la isla que “tenemos que tenerla”.

Dinamarca rechazó la venta que exige Trump.

Invasión a la vista

En tanto, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, pidió a sus residentes que se preparen para una posible invasión militar estadounidense y que estén en máxima alerta.

Además, por primera vez, especialistas del Jaegerkorpset (la unidad de élite de las fuerzas especiales del ejército danés) se desplegaron en el terreno más agreste de Groenlandia, en la costa de Blosseville.