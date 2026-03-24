El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ordenó este lunes detener durante cinco días los ataques a la infraestructura energética iraní y aseguró que “Irán realmente quiere llegar a un acuerdo” para acabar la guerra y que podría llegar en los próximos cinco días.

Rusia negó haber negociado con EE.UU. dejar de compartir información clave con Irán para atacar blancos estadounidenses.

Eso se da mientras Irán señala que la guerra continuará mientras no se le den garantías de que el eje Estados Unidos-Israel no vuelven a atacar de improviso al territorio iraní, como hacen desde el 28 de febrero último.

¿Conversaciones?

Trump aseguró que negocia con un líder “respetado” de Irán”, quien no es el ayatolá Mojtaba Jamenei. Refirió que ordenó al Departamento de Guerra de EE.UU. posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras las conversaciones productivas" con Irán para la resolución de las hostilidades.

Tal suspensión de los ataques, advirtió, se mantendrá dependiendo “del éxito de las reuniones y discusiones en curso”.

“Hemos tenido conversaciones muy, muy intensas. Veremos a dónde nos llevan. Tenemos puntos de acuerdo importantes”, recalcó Trump.

Nada que ver

Irán admitió contactos con EE.UU., pero negó que haya conversaciones en curso y acusó a Trump de llevar adelante un “tipo de guerra psicológica”.

Dijo que la declaración de Trump es para bajar los precios de los combustibles, mientras “ni el estrecho de Ormuz volverá a su situación previa al conflicto ni regresará la calma a los mercados energéticos”.

Además, Irán amenazó con minar “todo el golfo Pérsico” si sus islas son atacadas por EE.UU. y la inteligencia iraní anunció la detención de “25 soldados estadounidenses”.