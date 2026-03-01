Al evaluar el inicio de los ataques que lanzó ayer con su aliado Israel sobre la República Islámica de Irán, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, celebró que se logró matar al líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos mandos del régimen religioso que gobierna el país persa desde febrero de 1979.

Irán confirmó la muerte de Alí Jamenei y decretó 40 días de duelo nacional.

A través de una publicación en Truth Social, Trump festejó que “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto” en la operación que hasta anoche dejaba al menos 201 muertos y 747 heridos en Irán.

Trump celebra muertes

“Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre”, escribió.

Recalcó que Jamenei, cuyo búnker en Teherán fue alcanzado por siete misiles según Tel Aviv, “no pudo eludir nuestros sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo y, gracias a la estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que han muerto junto a él pudieron hacer nada”.

“Esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país. Nos han informado de que muchos miembros del IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica), del ejército y de otras fuerzas de seguridad y policiales ya no quieren luchar y están buscando nuestra inmunidad”, aseguró Trump al llamar a la insurección.

Lista de Israel

Israel confirmó la muerte de Jamenei e indicó que el primer ministro sionista, Benjamin Netanyahu, lo verificó al ver una foto de su cadáver.

A su vez, Israel difundió una lista de otros “blancos” iraníes muertos en los ataques, entre los que se incluyó a Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa del país; Ali Shamkhani, jefe del Consejo de Seguridad iraní; Mohammad Pakpour, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC); Saleh Asadi, funcionario de inteligencia; los funcionarios de investigación Hossein Jabal Amelian y Reza Mozaffari-Nia; y el enlace de defensa de larga data Mohammed Shirazi.

Ataques

La operación militar conjunta para derrocar al gobierno iraní y colocar a uno afín a Washington y Tel Aviv, denominada “Furia Épica” (por EE.UU.) y “León Rugiente” (por Israel), se inició golpeando cientos de puntos en al menos 28 regiones de Irán.

Se reportó explosiones masivas en Teherán, Isfahán, Qom y Karaj, con blancos que incluyeron instalaciones nucleares, bases de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y edificios gubernamentales para matar a figuras políticas y militares de Irán.

“Hemos llevado a cabo el ataque aéreo más grande de toda nuestra historia, atacamos 500 objetivos dentro de Irán y se utilizaron 200 aviones de combate”, celebró la Fuerza Aérea de Israel.

Respuesta

En respuesta a los bombardeos estadounidenses-israelíes, Irán lanzó oleadas de misiles y drones contra Israel y bases militares de EE UU. en países como Bahrein, Jordania, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU), desde donde se lanzaron los ataques sobre territorio iraní que iniciaron la guerra.

En Dubái (EAU), un dron iraní impactó al lujoso Burj Al Arab, el “único hotel de 7 estrellas en el mundo”, así como al aeropuerto internacional.

La Base Aérea de Al-Udeid, en Qatar, también fue impacada por misiles iraníes.

Matanza y Tel Aviv

Uno de los bombardeos de Israel, en la escuela primaria para niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgán, provocó ayer la muerte de 85 niñas y decenas de heridas.

El bombardeo se produjo por la mañana, que es el inicio de la semana escolar y laboral en Irán, mientras las estudiantes se encontraban en clase.

Como hace Israel cuando justifica sus ataques a civiles en Gaza, fuentes de defensa israelíes indicaron que el objetivo era una base o depósito de misiles “cercano” al colegio atacado.