Al tiempo de descartar elecciones cercanas en Venezuela, donde aclaró que él está al mando, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que a cargo de la transición del poder en el país caribeño están sus altos funcionarios Marco Rubio, Pete Hegseth, Stephen Miller y JD Vance.

“Tenemos que arreglar el país primero. No se pueden celebrar elecciones. Ni siquiera hay manera de que la gente pueda votar”, recalcó al descartar comicios para elegir un gobierno democrático tras la esperada caída del régimen chavista por estar su dictador, Nicolás Maduro, preso en una cárcel estadounidense mientras es procesado.

Poder sobre Venezuela

Refirió que los secretarios de Estado y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente; el asesor en seguridad y migración Stephen Miller, así como su vicepresidente JD Vance, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

El mandatario contestó con un “yo” cuando se le preguntó sobre el máximo responsable de la tutela estadounidense sobre Venezuela. Y subrayó que Venezuela ha “dejado claro” que cumplirá sus demandas.

Cooperando

Trump aseguró que la presidenta encargada Delcy Rodríguez está “cooperando” con Estados Unidos y que “su relación ha sido muy intensa” con el canciller Marco Rubio, un hispanohablante.

El jefe de la diplomacia estadounidense “le habla a ella en español fluido”, refirió.

Incluso aseguró que el nuevo Gobierno de Venezuela, dirigido por Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado estadounidense.

Aunque negó las versiones sobre que el círculo íntimo de Maduro colaboró en su captura, el republicano reveló que “muchos querían hacer un acuerdo”.

¿Mártires?

Delcy Rodríguez, quien decretó un duelo nacional de 7 días en honor a “las y los mártires caídos en el ataque de EEUU contra Venezuela”, enfatizó -según los analistas para la tribuna chavista a fin de tomar distancia de Trump con las palabras- que el Gobierno venezolano rige plenamente en el país.

Al menos 24 militares venezolanos del dispositivo de seguridad de Maduro murieron en la operación militar para su captura.

Advierte

Subrayó que ningún agente externo gobierna a Venezuela. Y nombró como comandante de la Guardia de Honor Presidencial al general Gustavo González, quien entre 2014 y 2018 dirigió el sistema de inteligencia y una brutal represión contra los opositores.

Nicolás Maduro permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, un “infierno” con acuchillamientos y gusanos en la comida, según expertos penitenciarios, aunque su situación jurídica podría mejorar en algo.

Cartel no existe

Esto último porque el Departamento de Justicia, en su acusación, dejó de considerar a Maduro como líder del “Cartel de los Soles”, al que se considera ahora no como una mafia formal del narcotráfico, sino como un sistema de corrupción. Donald Trump aprueba a Delcy Rodríguez como cabeza para una transición política.

Además, solo el 20 % de venezolanos en el Perú tiene intención de volver a su país, dijo Luis Villasana, vocero de Vente Venezuela.