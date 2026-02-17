El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, autorizó a que Israel bombardee territorio iraní, a la vez que se espera que el primer golpe estadounidense contra Irán, en las primeras horas del ataque que Washington realice, sean devastadoras para el régimen del ayatolá Alí Jamenei.

Israel y Estados Unidos busca derrocar al régimen del ayatolá Alí Jamenei, que opera en Irán bajo los mandatos de Alá, Dios, cuyo nombre aparece en el escudo de la bandera iraní, y de sus profetas, el principal Mahoma, pero también Jesucristo, a quien consideran el Mesías.

Según CBS News, Trump le dio luz verde a Netanyahu para bombardear los silos de misiles balísticos iraníes en caso de que las negociaciones entre EE.UU. e Irán fracasen.

Misiles como blanco

Israel busca destruir los silos de misiles balísticos iraníes, que en junio de 2025 bombardeó sin eliminarlos por completo, y desplegó siete batallones de defensa aérea en todo el país porque espera una “guerra prolongada” y “regional a gran escala”.

En tanto, Estados Unidos prevé iniciar los ataques con una operación rápida y contundente sobre la cúpula iraní, similar a la ejecutada para “extraer” al dictador Nicolás Maduro en Venezuela, porque si el conflicto se extiende varios días podría provocar bajas estadounidenses.

Negocian

Hoy martes, Irán y EE.UU. celebrarán en Ginebra (Suiza) una segunda ronda de negociaciones nucleares, con Teherán abierto a diluir su uranio altamente enriquecido a cambio del fin de las sanciones económicas de Washington.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, liderará la delegación iraní frente al equipo estadounidense formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump.

Irán advirtió que sus misiles y sistema de defensa, claves en su seguridad, “nunca serán objeto de negociación”.