Como para confirmar que es quien manda en territorio venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se proclamó como “presidente interino” del país latinoamericano desde “enero de 2026”.

En su red Truth Social, Trump publicó una imagen suya que corresponde aparentemente a la de su perfil en Wikipedia, pero alterada con el cargo de “presidente interino de Venezuela”.

También mencionó la posibilidad de una reunión con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “en algún momento” y hasta que visitaría Venezuela.

De momento, Donald Trump recibirá a la opositora venezolana antichavista María Corina Machado este jueves 15 de enero en la Casa Blanca.

Liderazgo

A bordo del avión presidencial Air Force One, Trump también destacó que “Venezuela está funcionando realmente bien” y añadió que Washington “está llevándose muy bien con el liderazgo” del país tras la captura Maduro.

Sin embargo, reiteró sus amenazas a la presidenta encargada sobre la importancia de seguir los dictados de Estados Unidos e insistió en que ella “probablemente afrontaría una situación peor que la de Maduro” si no coopera con la Casa Blanca.

Barriles de petróleo

“Ella nos preguntó (si) podíamos llevarnos 50 millones de barriles de petróleo y yo le dije, sí, podemos. Ahora está llegando a Estados Unidos”, acotó.

En tanto, Rodríguez anunció cambios en su gabinete ministerial con los nombramientos del vicealmirante Aníbal Coronado como ministro de Ecosocialismo y del capitán Juan Escalona como titular del Despacho de la Presidencia.