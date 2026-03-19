El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió ayer, durante una cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a un chiste sobre el ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor durante la II Guerra Mundial para explicar que Washington quería iniciar la guerra contra Irán por “sorpresa” y por eso no avisó a sus aliados.

“¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?”, bromeó Trump frente a la primera ministra japonesa en la Casa Blanca. “Saben más de sorpresas que nosotros”, añadió sonriente.

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En tanto, Israel podría iniciar ataques por tierra contra Irán, mientras un grupo de países árabes lanzó un ultimátum al régimen persa por los ataques a bases estadounidenses e israelíes en sus territorios.

“No se puede hacer una revolución desde el aire; también se necesita un componente terrestre. Hay muchas posibilidades para esa participación en tierra, pero no voy a revelar cuáles son”, declaró ayer el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Luego aclaró que él “no arrastró” al presidente Trump al conflicto. “¿Alguien cree que le puedo decir a Trump qué hacer?”, preguntó.

Además, Arabia Saudí, Azerbaiyán, Baréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Catar, Siria y Turquía reiteraron su derecho a defenderse de los ataques iraníes. Arabia Saudí ha advertido, incluso, de que podría usar la vía militar.