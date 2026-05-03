“El presidente de Estados Unidos eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes”, denunció en redes sociales el dictador cubano Miguel Díaz-Canel y pidió a la comunidad internacional a estar vigilante.

Es que la noche del viernes, el presidente Donald Trump aseguró que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”, aunque afirmó que primero terminará con el “trabajo” en Irán y desplazará de vuelta al mar Caribe al portaaviones USS Abraham Lincoln.

“Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba”. “Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo de territorio nacional”, afirmó el presidente cubano.

Horas antes, el canciller Bruno Rodríguez manifestó: “Los cubanos no nos dejamos amedrentar”.

Más sanciones económicas

Además, Washington redobló las sanciones económicas a la isla. Según la nueva orden ejecutiva, a cualquier persona o empresa que opere o haga negocios con el Gobierno cubano se le bloquearán totalmente sus activos en EE.UU.