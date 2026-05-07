La guerra contra Irán podría acercarse a su final si Teherán acepta los términos de Washington, aseguró ayer el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, quien advirtió que de no aceptarse la paz planteada vendrán ataques militares más intensos sobre la república islámica.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump sostuvo que, si Irán da luz verde a lo ya pactado -aunque reconoció que esa posibilidad puede ser “una suposición arriesgada”-, la operación militar estadounidense llegaría a su fin y el actual bloqueo, lo que permitiría restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz “abierto para todos”, también para los propios buques iraníes.

Advirtió, no obstante, de que Washington retomará la campaña de bombardeos si no se acepta un acuerdo por parte de Teherán, con lo que los ataques volverían “a un nivel e intensidad mucho mayores” que los registrados hasta ahora.

Rendición

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador del país, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo que Washington busca la rendición de Teherán por varios medios.

Además, la marina de la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz podría restablecerse una vez cesadas las “amenazas de los agresores” EE.UU. e Israel.

¿Guerra de nuevo?

Eso mientras Irán evalúa la propuesta de acuerdo lanzada por Trump, que incluye abandonar sus programas nuclear y de misiles de largo alcance que puedan alcanzar a Israel.

Israel está “listo” para volver a atacar a Irán, reveló ayer el jefe del Estado Mayor del régimen sionista, Eyal Zamir.