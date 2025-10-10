El presidente Donald Trump anunció ayer que viajará próximamente a Egipto, al parecer este domingo, para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás para el alto al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes.

Además, afirmó que se merece el Premio Nobel de la Paz 2025, que hoy será anunciado. Además, la Casa Blanca publicó una foto de Trump con la frase: “El presidente de la Paz”.

Según el acuerdo, Hamás liberará a unos 20 rehenes con vida en las próximas 72 horas y el ejército israelí se retirará del territorio palestino.

“Vamos a ir a Egipto, donde tendremos una firma. Ya tuvimos una firma con alguien representándome, pero vamos a tener una firma oficial”, declaró Trump. Adelantó que todos los rehenes de Hamás serán liberados el lunes o martes.

“Pusimos fin a la guerra en Gaza y, de forma mucho más amplia, creamos paz, y creo que va a ser una paz duradera, ojalá una paz eterna para Oriente Medio”, añadió. Trump sostuvo que esta es la octava guerra que ha logrado resolver y afirmó que pronto se solucionará la de Ucrania.

Israel repliega sus fuerzas

Mientras tanto, el Ejército de Israel anunció el inicio de los “preparativos operativos” para replegar tropas en la Franja de Gaza.

Sin embargo, entre los presos palestinos en manos de Israel que serán canjeados no habrá ninguno que participó en la masacre del 7 de octubre ni líderes palestinos como Marwan Barghouti.

