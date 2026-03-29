Cuando los misiles van de un lado a otro en Medio Oriente y cumplido ayer un mes de la guerra contra Irán, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, aseguró que la república islámica está “diezmada” y desea alcanzar un “acuerdo” que ponga fin a la conflagración bélica.

“Sobre Irán, están siendo diezmados. Estamos hablando con ellos ahora y quieren cerrar un acuerdo. Es muy simple: nuestro Ejército es el más grande, de lejos, e Irán está siendo diezmado”, declaró Trump al aterrizar en Miami (Florida), donde pasa el fin de semana.

Se cumplió un mes del ataque a gran escala que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero contra Irán, en el que asesinaron al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, y que desató la actual guerra que tiene el mundo en vilo y encarece los precios de los combustibles.

Ataque

Aviones estadounidenses-israelíes alcanzaron el mayor centro de almacenamiento de petróleo ubicado en Teherán, que respondió con misiles contra Israel.

Ayer, al menos 12 militares estadounidenses resultaron heridos en un ataque iraní contra una base aérea en Arabia Saudita, según The Wall Street Journal. El misil iraní también dañó varias aeronaves norteamericanas Stratotanker, de reabastecimiento de combustible.

Contraataque

Además, Irán atacó industrias vinculadas a EE.UU. e Israel tras los bombardeos contra sus siderúrgicas.

Asimismo, los hutíes de Yemen reivindicaron el lanzamiento de su primer misil contra Israel y se sumaron a la guerra, con lo que se prevé que perturbarán la navegación en el Mar Rojo, que da entrada al canal de Suez.