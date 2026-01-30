El presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de lanzar un nuevo ataque contra Irán si el país islámico no llega a un acuerdo sobre armas nucleares, luego de que Teherán descartara cualquier negociación.

“Esperamos que Irán se siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo para todas las partes. No armas nucleares”, escribió en su plataforma Truth Social.

Trump destacó que una importante flota de la Marina estadunidense, “al igual que en Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez” y “violencia si es necesario”.

Fuerte amenaza

“El tiempo se acaba”, agregó Trump, una frase que evoca el bombardeo de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán el año pasado en la denominada operación Martillo de medianoche. “El próximo será mucho peor”, añadió.

Además, cifró ayer en 10 los buques norteamericanos ubicados en Oriente Medio, entre ellos el portaviones USS Abraham Lincoln, que cuenta con tres destructores y aviones de combate F-35C.

“Nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de manera inmediata y contundente a cualquier agresión” por “tierra, aire y mar”, respondió en la red X el canciller iraní Abás Araqchi.

Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní realizarán ejercicios con fuego real la próxima semana en el estrecho de Ormuz.