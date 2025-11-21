La decisión de Estados Unidos de designar como organización terrorista al Cártel de los Soles, supuestamente encabezado por el dictador venezolano Nicolás Maduro, proporciona al Pentágono una gama de nuevas opciones (para actuar), declaró el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Hegseth habló con One America News y, en extractos publicados ayer, se le citó diciendo que la designación, a partir del lunes, “abre un montón de nuevas opciones para Estados Unidos”.

Afirmó que Maduro “no es un líder legítimamente electo de Venezuela” y repitió las acusaciones de que el sucesor de Hugo Chávez está involucrado en el narcotráfico.

Estados Unidos afirma que el Cártel de los Soles colabora con el grupo terrorista venezolano Tren de Aragua, previamente designado por Washington como organización terrorista extranjera, para enviar droga a Estados Unidos.

Venezuela niega negociaciones

El ministro de Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, negó ayer que haya negociaciones para un cambio político en su país. Calificó de “mentira” que Maduro haya ofrecido “que lo dejaran dos años más” en el poder.

Y sobre los ataques antidrogas de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe “pueden estar produciendo ejecuciones extrajudiciales”, advirtió a EFE la directora adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Venezuela, Nastassja Rojas, quien pidió a Trump “claridad” sobre los más de 80 muertos.